У задержанных членов "Артподготовки" изъяли кастеты и бронежилеты

Следователи рассказали о предметах, изъятых у задержанных 5 ноября сторонников организации «Артподготовка».

Ранее Sobesednik.ru писал, что движение «Артподготовка» [организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru] анонсировало «новую революцию» 5 ноября, после чего в Москве были задержаны шестеро участиников организации.

Как сообщает РИА «Новости», 7 ноября пресс-служба СК РФ рассказала, что у задержанных были изъяты «многочисленные предметы, используемые для насильственных действий (черные маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, профессиональные рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской), а также символика организаций, запрещенных на территории России».

Кроме того, по данным агентства, члены «Артподготовки» были допрошены в Москве.