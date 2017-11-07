Сбитая пьяным священником велосипедистка скончалась под Ивановом

Пострадавшая под колесами Nissan настоятеля Предтеченского храма села Парское в Ивановской области скончалась от травм.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в конце октября в городе Шуя в Ивановской области пьяный иеромонах Протоленон на своем автомобиле марки Nissan сбил выехавшую на дорогу 55-летнюю велосипедистку.

Как стало известно порталу Ivday.ru 7 ноября, пострадавшая скончалась в больнице от полученных в ДТП травм.

Уточняется, что виновник аварии приходил к женщине в больницу и просил у нее прощения.

В данный момент иеромонаха отстранили от службы. Священник находится под следствием.