После акций 5 ноября в Москве возбудили дела по трем статьям УК РФ

Из-за несанкционированных акций 5 ноября в Москве полиция задержала порядка 350 человек, в том числе несовершеннолетних.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 5 ноября в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции, в результате чего в столице задержали порядка 200 человек, большая часть из которых — сторонники националистических организаций.

Как сообщает РИА «Новости», всего в результате незаконных шествий сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 350 человек, в том числе несовершеннолетние, нарушавшие общественный порядок.

Кроме того, по факту произошедшего 5 ноября СК возбудил несколько уголовных дел. Так, следователи расследуют дела по статьям «призывы к массовым беспорядкам», «призывы к осуществлению террористической деятельности», «применение насилия в отношении представителя власти».