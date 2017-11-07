Полиция разыскивает поджигателя офиса "Единой России" в ВАО Москвы

Неизвестный разбил окно и совершил поджог в офисе «Единой России» на 3-м проезде Подбельского в Богородском районе ВАО.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», информация о возгорании в офисе «Единой России» поступила к московским полицейским в ночь на 5 ноября. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили, что неизвестный злоумышленник оставил под вывеской названия партии надпись «5.11.2017. Час настал», а также разбил окно в офисе и совершил поджог помещения, после чего скрылся.

Разгоревшийся на площади 1 кв. метр пожар удалось быстро потушить сотрудникам МЧС.

По факту случившегося в МВД возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Столичная полиция ведет поиски неизвестного преступника. Из офиса партии изъяли имеющие интерес для следствия предметы, в том числе со следами крови.