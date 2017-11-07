МЧС предупредило об ухудшении видимости до 500 метров на юге Подмосковья

Спасатели предупредили водителей и пешеходов о сильном тумане утром 7 ноября в южной части столичного региона.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в МЧС рассказали, что из-за сильного тумана на юге Московской области возможно ухудшение видимости до 200-500 метров.

По словам спасателей, такие погодные условия могут неблагоприятно повлиять на самочувствие людей, страдающих от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний. Уточняется также, что в утренние часы пешеходам нужно быть предельно внимательными, переходя дорогу. В свою очередь, водителям необходимо снизить скорость, включить противотуманные фары и фонари, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.