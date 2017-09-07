Общество
Источник: «Собеседник» №34-2017
10:07, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Возвращение "Боярышника". К чему приведет рост цен на водку

До сих пор политика повышения цен на алкоголь никак не сказалась на уровне потребления
До сих пор политика повышения цен на алкоголь никак не сказалась на уровне потребления
Фото: Global Look Press

Минздрав в очередной раз полемизирует с Минпромторгом по поводу цены на бутылку водки. Ждем возвращения «фунфыриков»?

Здравоохранители заявили, что цена на водку должна опережать инфляцию и бутылка должна стоить минимум 300 рублей. В торговом ведомстве предупреждают, что подобные выходки приведут к росту рынка суррогатов, того самого пресловутого «Боярышника».

В Минздраве полагают, что при повышении цены на водку народ станет пить меньше или перейдет на менее градусные напитки (там, вероятно, не в курсе цен на последние), но Минпромторг свои позиции не сдает. В прошлый раз подобный спор возник в июле, когда Минздрав предложил запретить торговать спиртным по выходным.

– Никакой полемики нет, это очередное обострение в Минздраве, – охарактеризовал происходящее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. – Раньше по осени депутаты выступали с безумными инициативами, теперь Минздрав вместо них. На самом деле все это делается с единственной целью – обокрасть население и поделить рынок, выкинув с него лишних игроков. За 8 лет их число сократилось вдвое.

По словам эксперта, до сих пор политика повышения цен на алкоголь никак не сказалась на уровне потребления, оно стабильно – 12 литров спирта на душу в год. Потому что «всеобщий здоровый образ жизни – это как коммунизм, из области фантастики». Но приоритеты здорово поменялись, что демонстрирует рост цен в «темном» и «светлом» секторах. Если в 2009-м нелегальная бутылка стоила порядка 50 руб., а легальная – 100, то к 2014-му их стоимость сравнялась и составила в среднем 220 руб.

– К 2013 году сложился четкий водораздел между легальной и нелегальной продукцией, причем рынок легальной заметно сократился, – констатирует Дробиз. – Что закономерно: у нас алкоголь обходится потребителю в 8 раз дороже, чем в Европе, если исходить из уровня жизни, зарплат и т.д. Кстати, именно с началом антиалкогольной программы, начавшейся с подачи Онищенко в 2008-м, появился этот так называемый «Боярышник». Создалась целая система нелегальной торговли, и сейчас никто понятия не имеет, как с ней бороться.

По информации Вадима Дробиза, в стране около 20 млн человек потребляют исключительно суррогат. И это обычные люди, не бомжи, не алкоголики, просто при их доходах они не могут себе позволить качественное спиртное. И порядка 43 млн закупаются в легальном секторе.

– При 300 руб. за бутылку эти 20 млн так и останутся на своем месте, – прогнозирует эксперт. – Из числа 43 млн мало кто к ним присоединится, но миллионов 10 точно перейдут на самогон.

Насчет «винной» версии Минздрава эксперт высказался коротко:

– Хренушки.

По словам Вадима Дробиза, чтобы перетащить мужиков на вино, понадобится смена поколения и социально-экономические преобразования. Да, раньше многие пили портвейн, но сейчас он не всем по карману.

– Вино – продукт хорошей жизни, – заключил наш собеседник.

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