Возвращение "Боярышника". К чему приведет рост цен на водку

До сих пор политика повышения цен на алкоголь никак не сказалась на уровне потребления

Минздрав в очередной раз полемизирует с Минпромторгом по поводу цены на бутылку водки. Ждем возвращения «фунфыриков»?

Здравоохранители заявили, что цена на водку должна опережать инфляцию и бутылка должна стоить минимум 300 рублей. В торговом ведомстве предупреждают, что подобные выходки приведут к росту рынка суррогатов, того самого пресловутого «Боярышника».

В Минздраве полагают, что при повышении цены на водку народ станет пить меньше или перейдет на менее градусные напитки (там, вероятно, не в курсе цен на последние), но Минпромторг свои позиции не сдает. В прошлый раз подобный спор возник в июле, когда Минздрав предложил запретить торговать спиртным по выходным.

– Никакой полемики нет, это очередное обострение в Минздраве, – охарактеризовал происходящее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. – Раньше по осени депутаты выступали с безумными инициативами, теперь Минздрав вместо них. На самом деле все это делается с единственной целью – обокрасть население и поделить рынок, выкинув с него лишних игроков. За 8 лет их число сократилось вдвое.

По словам эксперта, до сих пор политика повышения цен на алкоголь никак не сказалась на уровне потребления, оно стабильно – 12 литров спирта на душу в год. Потому что «всеобщий здоровый образ жизни – это как коммунизм, из области фантастики». Но приоритеты здорово поменялись, что демонстрирует рост цен в «темном» и «светлом» секторах. Если в 2009-м нелегальная бутылка стоила порядка 50 руб., а легальная – 100, то к 2014-му их стоимость сравнялась и составила в среднем 220 руб.

– К 2013 году сложился четкий водораздел между легальной и нелегальной продукцией, причем рынок легальной заметно сократился, – констатирует Дробиз. – Что закономерно: у нас алкоголь обходится потребителю в 8 раз дороже, чем в Европе, если исходить из уровня жизни, зарплат и т.д. Кстати, именно с началом антиалкогольной программы, начавшейся с подачи Онищенко в 2008-м, появился этот так называемый «Боярышник». Создалась целая система нелегальной торговли, и сейчас никто понятия не имеет, как с ней бороться.

По информации Вадима Дробиза, в стране около 20 млн человек потребляют исключительно суррогат. И это обычные люди, не бомжи, не алкоголики, просто при их доходах они не могут себе позволить качественное спиртное. И порядка 43 млн закупаются в легальном секторе.

– При 300 руб. за бутылку эти 20 млн так и останутся на своем месте, – прогнозирует эксперт. – Из числа 43 млн мало кто к ним присоединится, но миллионов 10 точно перейдут на самогон.

Насчет «винной» версии Минздрава эксперт высказался коротко:

– Хренушки.

По словам Вадима Дробиза, чтобы перетащить мужиков на вино, понадобится смена поколения и социально-экономические преобразования. Да, раньше многие пили портвейн, но сейчас он не всем по карману.

– Вино – продукт хорошей жизни, – заключил наш собеседник.