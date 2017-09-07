В суде водитель Улюкаева сообщил о увесистом чемодане экс-министра

Опрошенный в суде водитель Улюкаева сообщил, что помог чиновнику загрузить в багажник большой чемодан.

Илья Макаров, водитель экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции, в суде поведал о метровом чемодане кирпичного цвета, который чиновник после встречи с Сечиным положил в багажник машины. Вес чемодана, по оценке водителя, был около 14–15 килограммов.

Ответить на вопрос о присутствии Игоря Сечина при этом Илья Макаров не смог: «Кто-то в стороне стоял, но я не могу точно сказать, кто был».

Также шофер Улюкаева заявил, что вскоре после того, как он вышел из машины покурить, его начальник подходил к автомобилю именно в компании Сечина. В руках у директора «Роснефти» была корзина с вином и колбасой.

Ранее в суде была представлена аудиозапись разговора Сечина и Улюкаева, в ходе которого первый передал экс-министру корзину с колбасой.

Напомним, что Алексей Улюкаев был задержан осенью 2016 года. Поводом послужили обвинения в вымогательстве взятки размером в 2 млн долларов, в обмен на которую якобы должен был помочь «Роснефти» приобрести государственную долю в «Башнефти». Сам чиновник факт преступления отрицает.