В РФ открыли улучшенный способ получения бактериальной целлюлозы

Группа российских учёных выделила штамм, способный вырабатывать бактериальную целлюлозу с особой продуктивностью.

Как пишет «Русская планета», выделили и описали штамм сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН.

По словам учёных, новый штамм отличается более высокой эффективностью по сравнению с ранее выделенными аналогами. Он синтезирует большой объём целлюлозы и может расти на разнообразных источниках углерода, а не только на субстратах с содержанием глюкозы и этанола.

Отметим, что бактериальная целлюлоза используется в кулинарии, промышленности и биомедицине. С её помощью производят раневые покрытия, протезы кровеносных сосудов и костные трансплантаты.