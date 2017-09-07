Общество
Источник: Русская планета
16:30, 07 Сентября 2017 Версия для печати

В РФ открыли улучшенный способ получения бактериальной целлюлозы

Группа российских учёных выделила штамм, способный вырабатывать бактериальную целлюлозу с особой продуктивностью.

Как пишет «Русская планета», выделили и описали штамм сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН.

По словам учёных, новый штамм отличается более высокой эффективностью по сравнению с ранее выделенными аналогами. Он синтезирует большой объём целлюлозы и может расти на разнообразных источниках углерода, а не только на субстратах с содержанием глюкозы и этанола.

Отметим, что бактериальная целлюлоза используется в кулинарии, промышленности и биомедицине. С её помощью производят раневые покрытия, протезы кровеносных сосудов и костные трансплантаты.

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