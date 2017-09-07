Общество
11:11, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Улюкаев призвал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"

Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, приносящих колбайцев».

Ранее Sobesednik.ru писал, что по Сети разлетелась фотография корзины с колбасой, которую глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы любит дарить своим коллегами и партнёрам. Такая корзинка упоминалась в расшифровке разговора Сечина и Улюкаева в день задержания экс-министра.

В суде 7 сентября журналисты спросили Алексея Улюкаева, ел ли он на завтрак колбасу. «Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», — сказал в ответ бывший министр.

«Медуза» также сообщила, что Улюкаев, с его слов, сейчас читает повесть французского писателя Альбера Камю «Посторонний», где идёт речь о судебном процессе над подозреваемом в убийстве.

Журналисты сказали Улюкаеву, что он сильно похудел, на что тот ответил: «У меня стальные нервы или нервов нет вообще».

Бывший глава Минэкономразвития отказался отвечать на вопрос, поздравил ли он Игоря Сечина с 57-летием, которое тот отмечается 7 сентября.

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