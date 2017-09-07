Оцепленное ОМОНом посольство Мьянмы будут осаждать одиночным пикетом

Ранее правоохранительные органы не предприняли ничего против участников многолюдной несанкционированной акции у посольства в воскресенье, 3 сентября

Организатор пикета у посольства Мьянмы Арслан Хасавов рассказал Sobesednik.ru, что будет делать, получив отказ мэрии.

Правительство Москвы не согласовало пикет у посольства Мьянмы в поддержку мусульман этой страны, которые подвергаются гонениям и насилию. Мероприятие планировалось провести 8 сентября. В мэрии отказ обосновали тем, что в уведомлении не была указана цель мероприятия, а у посольства «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников».

Ранее правоохранительные органы не предприняли ничего против участников многолюдной несанкционированной акции у посольства в воскресенье, 3 сентября. На следующий день 20 человек были задержаны при попытке устроить очередную манифестацию у здания дипмиссии.

Поддержку манифестантам оказывают в Чечне: митинг протеста в Грозном собрал, по официальным данным, более миллиона человек, а глава республики Рамзан Кадыров заявил, что «если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России»

– Теперь пикет с заявленным числом участников, в связи с отсутствием согласования со стороны префектуры ЦАО, не состоится, – сообщил нам организатор акции, писатель и журналист Арслан Хасавов. – Однако состоится одиночный пикет. Также сегодня я передал сообщение послу Мьянмы в России с предложением о встрече.

В своем обращении Хасавов рассказал о митингах «против притеснения народа рохинджа, прокатившихся по России, а также о петиции с призывом прекратить геноцид мусульманского народа в Мьянме, которую на момент подготовки письма подписало более 140 000 человек». Писатель предложил послу встретиться в пятницу, 8 сентября. Во время этой встречи писатель намерен передать дипломату петицию. Однако, по словам Хасавова, он сомневается, что встреча произойдет. Когда он пришел в диппредставительство, ему сообщили, что посол занят, принять не сможет, но сообщение ему передадут. В целом писатель оценил обстановку в посольстве как очень нервозную – оцепление, ОМОН, – поэтому сложилось впечатление, что ничего не получится.