"Идея моста до Хоккайдо будет кочевать из документа в документ"

Экономист Виталий Швыдко объяснил Sobesednik.ru, почему мост между Сахалином и Хоккайдо «построят» только на бумаге.

Президент Владимир Путин анонсировал проект транспортного соединения между Россией и Японией. «Мы планируем мост построить на Сахалин, выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо — это вещи абсолютно планетарного характера», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ранее, как писал Sobesednik.ru, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что при современных технологиях создание автомобильно-железнодорожного перехода между Сахалином и Хоккайдо обойдётся «даже не так дорого».

Между тем расчёты Минтранса показали, что строительство 8-километрового моста между материком и Сахалином будет стоить казне примерно 400 миллиардов рублей. А на возведение 50-километрового перехода между Сахалином и Хоккайдо придётся потратить не менее трёх триллионов рублей. Для сравнения: итоговая стоимость Керченского моста — «стройки века», как называют этот проект, — составит «всего» 230 миллиардов рублей.

Заведующий сектором экономики и политики Японии ИМЭМО РАН Виталий Швыдко сказал в интервью Sobesednik.ru, что власти не станут тратить такие деньги на ненужное сообщение между РФ и Японией:

— Это обсуждалось много раз, но всё упиралось в то, что смысла в этом строительстве нет, — сказал Швыдко. — Не знаю, почему этот вопрос снова возник — может, из-за отсутствия каких-то других поражающих воображение проектов. Это суперпроект, который в принципе теоретически возможен, но который на данном этапе выглядит как абстрактная идея, не подкреплённая ни технической подготовкой, ни обоснованием с точки зрения экономики.

— Почему мост не нужен с экономической точки зрения?

— Нет такого перемещения железнодорожных грузов между Сахалином и Хоккайдо, чтобы оправдать такие расходы. [В 2016 году товарооборот между РФ и Японией, падавший из года в год, составил 16 миллиардов долларов, тогда как объём, например, китайско-японской торговли вырос до 360 миллиардов — прим. Sobesednik.ru].

Между Сахалином и материком есть только паромное сообщение. Мне трудно представить логическую схему, которая могла бы увязать мост между Сахалином и Хоккайдо с какой-то более широкой транспортной схемой.

— Но предполагается, что сначала мы построим мост от материка до Сахалина, а уже потом от Сахалина до Хоккайдо.

— Об этом говорилось, но на уровне абстрактной идеи — что хорошо было бы построить.

— Это похоже на какую-то политическую метафору: таким образом РФ как будто продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству с Японией. Вам так не кажется?

— Ну да, это какая-то мечта о большом проекте, чисто политическое заявление, не связанное с какой-то хозяйственной подготовкой.

— То есть все поговорят и забудут?

— Скорее всего, да. Это будет кочевать из документа в документ как некая перспективная идея, но тратить деньги на это никто не будет.