Бизнесмену дали 12 лет за захват заложников в "Ситибанке"

Бизнесмена, захватившего заложников в отделении «Ситибанка», приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября Московский окружной военный суд признал Арама Петросяна виновным в терроризме и захвате заложников. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Петросяну зачтут время содержания под стражей с 24 августа 2016 года. Прокуратура просила дать бизнесмену 13 лет колонии.

Подсудимый согласился с обвинением по части захвата заложников, но не по части терроризма.

После оглашения приговора Арам Петросян, которого вывели из зала суда, крикнул: «История меня оправдает!»

Адвокат Александр Карабанов сообщил ТАСС, что приговор его подзащитному будет обжалован. «Вынесен приговор слишком жестокий, квалификация преступления нарушена. Данный приговор мы обязательно обжалуем и надеемся, что апелляционная инстанция рассмотрит жалобу объективно», — сказал Карабанов.

Как писал Sobesednik.ru, в августе 2016 года Петросян с муляжом бомбы на груди зашёл в отделение «Ситибанка» на Большой Никитской улице в Москве и пригрозил устроить взрыв. Мужчина сдался полиции и заявил, что своими действиями он хотел привлечь внимание власти к проблемам бизнеса в РФ. До этого Петросян потерял фирму и записал видеобращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи.