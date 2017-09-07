Адвокат рассказал о шансах Арама Петросяна скостить срок

Адвокат прокомментировал приговор бизнесмену Араму Петросяну, взявшему заложников в «Ситибанке».

Ранее Sobesednik.ru писал, что обанкротившегося бизнесмена Арама Петросяна, который в августе 2016 года ворвался в столичное отделение «Ситибанка» с муляжом бомбы и пригрозил устроить взрыв, приговорили к 12 годам колонии за терроризм и захват заложников. Адвокат Петросяна назвал приговор «слишком жестоким» и пообещал его обжаловать. Сам подсудимый объяснил свои действия отчаянной попыткой привлечь внимание власти к проблемам бизнеса в России.

Управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский оценил перспективы обжалования приговора бизнесмену-«террористу»:

– Квалификация действий Петросяна вызывает вопросы: его действия можно было охватить только ст. 206 УК РФ, которая предусматривает ответственность за захват заложников. Наказание по ч.1 этой статьи – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Вряд ли суд по одной этой статье дал бы Петросяну максимальный срок. Однако квалификация его действий ещё и по ст. 205 УК РФ, которая сама по себе предусматривает до 15 лет лишения свободы по ч. 1, конечно, повлияла на назначение наказания.

Перспективы у обжалования есть: адвокату следует сосредоточиться на том, чтобы убедить суд в избыточной квалификации деяния, что позволит в итоге значительно снизить наказание бизнесмену, – рассказал Sobesednik.ru Владимир Старинский.