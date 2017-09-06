В Ростове-на-Дону после пожара в центре обновят кондиционеры в мэрии

В августе в Ростове-на-Дону выгорел почти целый микрорайон

После крупнейшего пожара в Ростове-на-Дону мэрия решила провести ремонт своего здания и в нем заменить кондиционеры.

Согласно сайту госзакупок, администрация муниципалитета ищет подрядчика для выполнения работ «по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Здание городской думы, XIX в.». Именно в этом памятнике архитектуры в настоящий момент обитают городские власти.

Работы «по приспособлению» заключаются в полной замене существующей системы кондиционирования на более высокотехнологичную VRF-систему. Вот только стоимость работ – почти 75 млн руб.

Почти столько же (78 млн) получила Ростовская область из федерального бюджета на помощь пострадавшим от августовского пожара, в результате которого сгорело около 120 зданий. Ростовчанам, частично потерявшим имущество, выплатят до 50 тыс. руб. компенсаций. Полностью лишившимся жилья достанется «колоссальная» сумма в 100 тыс. руб.

Правда, обещают чиновники выделить погорельцам и вторую часть материальной помощи, которая пойдет на выдачу государственных жилищных сертификатов. Но для этого нужно еще пройти через лабиринт бюрократических процедур.

А вот если бы мэрия вместо улучшения своего быта решила помочь нуждающимся жителям, то могла бы за 75 млн приобрести 34 однокомнатные квартиры или 23 двухкомнатные. Но нет: головы эффективных городских управленцев нужно держать в прохладе, без кондиционеров никак. На улице пока тепло, погорельцы подождут.