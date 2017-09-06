Участник протеста 12 июня в Москве получил 2,5 года колонии

Уроженца Дагестана Расима Искакова приговорили к 2,5 годам колонии за акцию 12 июня в Москве.

Как пишет «Медиазона», Тверской районный суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима Расима Искакова, который на антикоррупционном митинге 12 июня бросил в толпу петарду, а также ударил бойца ОМОНа и сотрудника полиции.

Прокуратура просила для Искакова три года колонии. Молодой человек, который не имел постоянной регистрации в Москве и подрабатывал водителем, признал свою вину.

Напомним, акции протеста против коррупции прошли 12 июня в Москве, Петербурге и других городах РФ. Фигурантами дела о нападении на представителей власти в столице стали три человека, включая двух подростков. Приговор Расиму Искакову стал первым приговором с реальным сроком по данному делу.