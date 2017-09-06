Общество
Источник: Настоящее время
11:30, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Стрельбу в отеле Джабраилов объяснил "коммерсами" и контузией

Умар Джабраилов заявил, что он устроил стрельбу в Four Seasons после разговора с бизнесменами и из-за своей контузии.

Как ранее писал Sobesednik.ru, экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов объяснил стрельбу в столичном отеле Four Seasons действиями его сотрудников, которые хотели его «выжить оттуда»: «Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом».

В интервью «Настоящему времени» Джабраилов рассказал другую версию произошедшего. По его словам, до стрельбы в номере он беседовал с некими миллиардерами, которые отказались помочь одному благотворительному фонду.

«И во мне вскипело всё. Конечно, сыграла контузия. Во мне вскипело то, что когда мы были на рубежах наших границ, когда мы защищали нашу родину, когда мы целостность России отвоёвывали, когда мы были под пулями, под бомбёжками, жили в режиме КТО на территории Чеченской республики, эти коммерсы – я не стесняюсь их называть коммерсами, они коммерсы, они определённая каста людей – здесь за счёт крови других наживали миллиарды», – заявил Умар Джабраилов, сообщив, что был ранен на войне.

Бизнесмен сказал, что он несколько раз выстрелил в потолок номера, не уточнив, сделал он это в присутствии своих собеседников или после их ухода.

Он компенсировал нанесённый отелю ущерб и извинился – как перед сотрудниками гостиницы, так и перед всей общественностью.

Напомним, Джабраилова задержали в ночь на 29 августа. Против него возбудили дело о хулиганстве и отпустили под подписку о невыезде. По некоторым данным, экс-сенатор стрелял в потолок под действием наркотиков. Сам Джабраилов опроверг эту информацию.

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