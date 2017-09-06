Общество
Источник: Интерфакс
12:34, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Шувалов рассказал о "недорогом" мосте между РФ и Японией

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассказал о строительстве моста между Хоккайдо и Сахалином.

По словам Игоря Шувалова, Япония и РФ обсуждают возможность строительства автомобильно-железнодорожного мостового перехода от острова Хоккайдо до южной части Сахалина.

«Мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы — доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина», — цитирует Шувалова «Интерфакс».

Как подчеркнул первый вице-премьер РФ, проект не станет серьёзным бременем для бюджета: «Возможно, при современных технологиях это даже не так дорого».

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Ушаков Олег

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