Общество
12:09, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Родители "стрелка из Ивантеевки" дарили ему оружие

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье сообщила, что родители дарили оружие школьнику из Ивантеевки.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 15-летний подросток выстрелил в учительницу по информатике из пневматического пистолета и ударил её по голове молотком для разделки мяса, а также разбросал дымовые шашки в классе.

«Родители знали, что он увлекается оружием. По нашим данным, они ему сами подарили это оружие», — цитирует уполномоченного по правам ребёнка в Подмосковье Ксению Мишонову агентство «Москва».

По словам Мишоновой, устроивший стрельбу подросток прошёл психиатрическую экспертизу. Она рассказала, что перед преступлением школьник сделал всё, чтобы его заметили: «Он рассказал всем практически о том, что он готов. Он рассказал одноклассникам — одноклассники утверждают, что он рассказал директору. Директор не поверил, что это может быть реальностью».

«Интерфакс» сообщает, что школа №1 в подмосковной Ивантеевке, где накануне произошло нападение на учительницу, работает в штатном режиме. Уроки возобновились и в том классе, где учился задержанный подросток.

Также стало известно, что пострадавшая учительница находится в состоянии средней степени тяжести. Так же оценивается состояние трёх учеников, которые выпрыгнули из окна класса во время нападения на педагога.

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Ушаков Олег

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