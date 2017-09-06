Общество
Источник: Nation News
15:24, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Обвиняемому в хищении потолка мэру Дзержинска нашли оправдание

Адвокат экс-мэра Дзержинска, подозреваемого в хищении подвесного потолка, объяснил действия своего подзащитного.

Информагентство Nation News сообщает, что суд продлил домашний арест бывшему мэру Дзержинска Виктору Портнову, которого подозревают в хищении в личных целях из Дзержинского политехнического института подвесного потолка.

Адвокат экс-мэра Игорь Караваев заявил, что Портнов действовал в интересах учебного заведения без корыстных побуждений. По его словам, Портнов, занимая должность заместителя директора института, готовил аудитории вуза к началу нового учебного года.

Сам Виктор Портнов отрицает свою вину.

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