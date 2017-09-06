Общество
10:20, 06 Сентября 2017 Версия для печати

"Не о чем даже говорить": Сечин заявил о виновности Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал преступлением действия экс-министра Алексея Улюкаева.

Ранее Sobesednik.ru писал, что прокуратура предъявила на суде аудиозапись разговора главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в момент получения взятки. По мнению обвинения, из этой записи следует, что Сечин положил два миллиона долларов, которые от него требовал Улюкаев, в корзину с продуктами. Как установили эксперты, во время встречи Сечин и Улюкаев говорили шифром.

«Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузили в машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом РФ — это преступление, то есть не о чем даже говорить», — цитирует «Интерфакс» Сечина, который 6 сентября пообщался с журналистами.

Напомним, Алексей Улюкаев, по версии следствия, потребовал от Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития, позволившую «Роснефти» купить госпакет акций компании «Башнефть».

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