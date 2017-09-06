Математики из РФ создали нейросеть для распознавания объектов

Российские учёные создали нейросеть со зрительным органом, подобным человеческому.

Как сообщает «Русская планета», уникальную модель разработали учёные из Института математических проблем биологии РАН.

Специалисты создали нейросеть, способную анализировать окружающую обстановку и находить предметы, доступные для восприятия. По мнению учёных, эта разработка поможет объяснить некоторые моменты устройства человеческого глаза.

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — это математическая модель, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей, то есть сетей нервных клеток живого организма. ИНС используют для изучения процессов, протекающих в мозге, а также для моделирования этих процессов.