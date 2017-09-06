Общество
Источник: ТАСС
09:58, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Лампы накаливания мощнее 50 ватт могут оказаться под запретом

Министерство энергетики РФ предложило запретить лампы накаливания мощнее 50 ватт.

О возможном запрете на производство и продажу ламп накаливания мощнее 50 ватт рассказал ТАСС заместитель министра энергетики Антон Инюцын. По его словам, следует оценить готовность производителей заместить мощные лампы накаливания перед тем, как направить предложение о их запрете в правительство.

Антон Инюцын сообщил, что доля ламп накаливания в бюджетных учреждениях достигает 20%.

Чиновник также призвал снизить стоимость энергоэффективных ламп в полтора-два раза — с 3,5 доллара до 1,5-2 долларов. За последние пять лет доля светодиодных ламп увеличилась на российском рынке с 2% до 28%, отметил Инюцын.

Отметим, что с 2011 года в РФ запрещено производить лампы накаливания мощнее 100 ватт. Власти намеревались и дальше понижать максимальную мощность ламп накаливания с целью внедрения энергосберегающих ламп.

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Ушаков Олег

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