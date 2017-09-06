Общество
Источник: Ведомости
14:17, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Фотография с "колбасой Сечина" разлетелось по Сети

Корзину с колбасой назвали традиционным подарком от президента «Роснефти» Игоря Сечина.

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал преступлением действия экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который подозревается в вымогательстве у Сечина двух миллионов долларов. До этого прокуратура предъявила на суде аудиозапись разговора Сечина и Улюкаева в день задержания экс-министра. В расшифровке разговора, в частности, фигурировала корзина с колбасой, в которой, по версии следствия, лежала предназначенная Улюкаеву взятка.

Высокопоставленный чиновник рассказал «Ведомостям», что Игорь Иванович Сечин регулярно дарит своим коллегам и партнёрам колбасные изделия «От Иваныча», которую производят в столовой одного из московских офисов «Роснефти».

Издание сообщает, что в свободное от работы время Сечин ходит на охоту, а из добытого мяса его повара делают до 16 разновидностей колбас, сосисок, сарделек и даже колбасный хлеб.

«Ведомости» опубликовали фото корзинки с колбасой, якобы полученной одним из чиновников от Игоря Сечина. Снимок растиражировали российские СМИ, он быстро разошёлся по Сети и стал поводом для многочисленных ироничных комментариев.

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