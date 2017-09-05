Общество
Источник: ТАСС
12:01, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Сбербанк возьмет на себя функции МФЦ

В рамках пилотного проекта в этом году Сбербанк планирует взять на себя функции МФЦ. Как заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров, в отделениях банка россияне смогут получать паспорта, водительские права, а также регистрировать квартиры.

В 2017 году проект запланирован как пилотный. В этом и следующем году новая модель обслуживания банка будет запущена в тестовом режиме. Полноценная передача функции МФЦ Сбербанку планируется в 2019 году.

«Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность», — пояснил Шаров, передает ТАСС.

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