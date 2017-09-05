Общество
13:48, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Обнинец фиктивно зарегистрировал в своем доме почти 200 мигрантов

Почти 200 мигрантов из стран ближнего зарубежья были фиктивно зарегистрированы в доме жителя Обнинска.

Правоохранительные органы выявили целую серию фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан в Обнинске.

По сообщениям пресс-службы прокуратуры Калужской области, 27-летний житель города занимался регистрацией иностранных граждан по месту пребывания. Получив от иностранных граждан документы и деньги, обнинец прописывал их у себя, но при этом фактическое жилье им не предоставлял.

Всего было фиктивно зарегистрировано 197 мигрантов из Молдовы, Азербайджана, Таджикистана и Украины.

Обнинский городской суд признал жителя виновным в нарушении миграционного законодательства и назначил штраф в 150 тысяч рублей.

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