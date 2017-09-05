Коктейлем по "Матильде": кому выгодны поджоги кинотеатров и студий?

Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей их версиями того, кто стоит за атаками на фильм «Матильда».

31 августа неизвестные закидали «коктейлями Молотова» студию Алексея Учителя в Петербурге. Только чудом обошлось без жертв. Режиссер считает это следствием угроз, поступавших в его адрес из-за съемок фильма «Матильда». От предложения православного движения «Сорок сороков» предоставить охрану он категорически отказался.

А 3 сентября в Екатеринбурге предположительно по тем же мотивам местный житель протаранил и поджог кинотеатр «Космос».

Андрей Кормухин, лидер движения «Сорок с­ороков»:

– Все это напоминает попытку подогреть интерес к фильму «Матильда». Нам очень жаль, что г-н Учитель вместо конструктивного диалога с православным движением идет на резкую конфронтацию и не желает принимать нашу помощь. Для меня, как и для всех моих братьев и сестер, это странно.

Евгений Ревенко, депутат ГД (ЕР):

– Как я уже высказался в ФБ, это преступление и чистой воды экстремизм. Хочу сказать, что политикам нужно быть крайне осмотрительными, отстаивая ту или иную точку зрения. И понимать свою ответственность за возможные последствия.

Всеволод Чаплин, протоиерей:

– Вопрос классический: кому это выгодно? Только создателям фильма и тем, кто его защищает. Эту версию я рекомендовал бы внимательнейшим образом исследовать правоохранителям. Против «Матильды» выступает множество людей по всей стране. И все они действуют в рамках закона – это классическое гражданское движение, не спланированное ни официальной церковью, ни светскими властями.

Александр Невзоров, публицист:

– Это называется «руки чешутся». После паузы, которую церковь заставили сделать с ее кострами и искоренением инакомыслия, они хотели бы перейти к более понятным действиям. Это характерно не только для православия – это отличительная черта любой религии, которая учит нетерпимости к любому иному мнению. Оттого, что некоторое время церковь была посажена на цепь, все решили, что она добрая и безобидная. Нет, доброта и всепрощение гарантируются только в том случае, если вы мыслите синхронно с ними.