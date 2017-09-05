Гостям форума во Владивостоке не хватило мест для размещения

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который стартовал 5 сентября, собралось около 4,2 тысячи человек.

«На форум [во Владивосток] приехали 4,2 тысяч гостей, люди заявляются со всего мира», — рассказал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, мест для размещения всех гостей форума не хватает. Это означает, что люди хотят работать на Дальнем Востоке и вкладывать в регион свои деньги, полагает Трутнев.

Как передаёт информагентство Nation News, Юрий Трутнев также сообщил о реализации около 837 инвестиционных объектов на Дальнем Востоке. Общая сумма инвестиций, которую Трутнев назвал «астрономической», составляет 3,3 триллиона рублей.

На площадке Восточного экономического форума Юрий Трутнев объяснил, почему власти решили не предоставлять гражданам «дальневосточные гектары» рядом с городами: «Потому что города должны развиваться, потому что есть градостроительные программы. Мы же не спекуляцией здесь хотим заниматься, поэтому не пойдёт».

Отметим, что первый день работы форума объявлен Молодёжным днём. На ВЭФ пригласили 400 делегатов из регионов Дальнего Востока и представителей 55 стран. На третий день форума ожидается приезд Владимира Путина, а также премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.