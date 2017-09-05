Общество
11:49, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Чувашские чиновники в упор не увидели ни сауны, ни "детей войны"

Дом правительства Чувашии
Дом правительства Чувашии
Фото: Стоп-кадр YouTube

В деле о сауне в Доме правительства Чувашии нашли крайнего. Найти ответственного за помощь пожилым пока не удалось.

История с элитной сауной, которая появилась не где-нибудь, а в Доме правительства, длится уже два года. Сейчас в Ленинском районном суде Чебоксар слушается дело в отношении экс-заместителя руководителя администрации главы Чувашии Сергея Вязовского. Его считают виновным в растрате 7,5 миллионов рублей и обвиняют в превышении полномочий.

Понятно, что Вязовского, скорее всего, просто сделали «стрелочником»: слова о том, что он якобы строил баню сам, в подарок другим чиновникам, а остальные были не в курсе, выглядят крайне неубедительно. Не заметить сауну с бассейном под своим носом — это надо очень постараться.

Вряд ли чиновников, которые не могут работать без шикарной сауны, поймут пенсионеры, «дети войны» — те, чье детство пришлось на военные годы, у кого его по сути не было. Недавно в Чебоксарах прошел митинг в защиту федерального законопроекта о «детях войны», который предполагает ежемесячные компенсации. Дело в том, что в ряде регионов локальные законы о детях войны есть — им выплачивают небольшую добавку, положены определенные льготы, — но не в Чувашии.

— У нас таких выплат нет, — рассказал председатель региональной общественной организации «Дети войн» Виталий Степанов. — В нашей республике «детей войны» около 10 тысяч человек. Ко мне подходят и говорят, что хорошо, чтобы была выплата — хотя бы 400–500 рублей, для пенсионеров и это помощь. Очень надеемся на то, что федеральный закон все-таки примут. Хотя поднимается этот вопрос уже в пятый раз.

На местных чиновников и законодателей надежды никакой. К ним, кстати, поступало в 2013 году предложение о региональном законопроекте о «детях войны», но его завернули. Ну разве можно протянуть руку помощи старикам? А сауна за 7,5 миллионов — это совсем другое дело. Хотя все вроде как были не в курсе...

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Кузнецова Ольга

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