Вакансия в Дубае обернулась для россиянки тремя месяцами секс-рабства

Sobesednik.ru узнал историю девушки, отправившейся на работу в арабский отель и в результате оказавшейся на панели.

Мечты о красивой жизни часто толкают молодых девушек на самые необдуманные поступки. Поддавшись на соблазнительные вакансии в интернете, сотни их отправляются за границу работать моделями, официантками, нянями и продавщицами. Однако далеко не всем выпадает счастье трудиться по выбранной профессии...

23-летняя Лана из Москвы всегда хотела быть похожей на Викторию Боню и Алёну Водонаеву. Она и волосы выкрасила в такой же цвет, и губы обколола косметическим гелем, чтобы они казались больше. Красивая, эффектная девушка потратила не один год, чтобы привлечь как можно больше внимания мужчин: размещала в интернете свои эротические фото, писала красивые стихи и мечтала, так же как и ее знаменитые кумиры, путешествовать по миру.

– Я каждый день заходила в инстаграм Бони и думала: «Должен и для меня найтись сказочный принц, который купит мне машину и покатает на яхте!» И вот такой шанс подвернулся: я отправила резюме в иностранную компанию и меня пригласили работать в отеле на ресепшене.

Отель в Дубае – лучшего места для встречи с мужчиной мечты было не найти, думала Лана. Плюс компания-работодатель обещала обеспечить ее бесплатным жильем на время работы, платить 1000 евро в месяц и предоставлять четыре выходных в месяц, для того чтобы была возможность сходить на пляж или в кафе. Недолго думая, девушка собрала самые лучшие платья в чемодан, купила билет в один конец и, зажав в руке заветное приглашение на работу, отправилась навстречу судьбе. Но счастье длилось ровно до того момента, как она переступила порог отеля, который на поверку оказался не пятизвездочным дворцом, а скромным частным домом на окраине. Постояльцев в отеле было немного, но все они оказались одинокими немолодыми мужчинами. Вместе с Ланой из России приехали еще две девушки, и они тоже находились в шоке от увиденного.

– Затем администратор собрала наши паспорта, чтобы оформить документы, и исчезла, – рассказывает Лана. – Нам объяснили, что их положили в сейф как гарантию. Ну, если мы что-то украдем или сломаем, чтобы никто не смог просто сбежать. Я сразу заподозрила неладное, но денег на обратный билет у меня все равно не было, пришлось остаться.

Через пару дней девушкам объяснили, что работа в этом отеле связана не только с уборкой номеров, посетители приезжают сюда за сексуальными удовольствиями. Поэтому, чтобы получить обещанную зарплату, Лане и ее новым коллегам придется оказывать подобные услуги. Девушкам предложили выбор: или они отправляются на все четыре стороны без копейки, или соглашаются на эти условия.

– Ни у меня, ни у других девчонок не хватало на обратный билет. Все мы рассчитывали на нормальную работу и потратили последнее на покупку дорогой косметики и одежды еще в России. Нам пришлось согласиться. А в конце месяца выяснилось, что из нашей зарплаты вычли деньги за еду, стирку одежды и проживание. Сумма, которую нам выдали на руки, составляла не более 100 евро на каждую. Мы оказались в настоящем сексуальном рабстве!

До этого Лана слышала подобные истории, но не воспринимала их всерьез. Думала, все это – из разряда интернет-страшилок. Но реальность оказалась гораздо хуже той, что она ожидала... Клиенты часто были грязными, с дурным запахом тела, грубыми и требовали от девушек в постели отвратительные вещи... Но и это было еще не самым страшным.

– Вскоре наша хозяйка решила обновить коллектив, – продолжает девушка. – Ее клиенты были в основном постоянными, и они требовали «свежей крови». Мы узнали, что на смену нам едут новые глупые девушки, а нас она решила попросту... продать в интернете. Дала объявление на специальном сайте, что коллектив красивых россиянок ищет работу, связанную со сферой обслуживания. Мы ничего не могли сделать.

Похожий отель предложил за девушек сносную сумму. Им объявили, что через пару дней предстоит переезд. Что это был за отель и чего стоило ожидать, никто не знал.

– Я рыдала всю ночь, вместо того чтобы купаться в роскоши и кататься на яхте, стала дешевой проституткой. На следующий день ко мне пришел один клиент, который был всегда добр ко мне. Иногда мы перекидывались парой фраз: как дела, что нового? Я обмолвилась, что нас продали в сексуальное рабство и что моя семья не знает, где я нахожусь. Клиент предложил купить мне билет в Москву. Для него это были небольшие деньги, он просто пожалел меня.

Той же ночью Лана выкрала свой паспорт из сейфа и уехала в аэропорт с дамской сумочкой, забрать свои вещи она так и не смогла. А через месяц узнала, что одна из ее коллег по несчастью пыталась покончить с собой.

– Когда меня спрашивают, где я пропадала целых три месяца, отвечаю, работала в отеле. Но никто, кроме одной близкой подруги, не знает правду, – со слезами на глазах говорит Лана. – Желаю всем девушкам, отправляющимся на работу за рубеж, не вестись на заманчивые предложения. Поверьте, никто вам просто так платить не будет. Лучше сто раз подстраховаться, чем оказаться в такой же ситуации, как я. А сказочный принц существует лишь в сказках!