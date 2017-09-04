Общество
Источник: «Собеседник» №33-2017
10:08, 04 Сентября 2017 Версия для печати

В Новороссийске потратят 5,6 млн на оптимизацию расходов

Администрация Новороссийска планирует потратиться на «научно-исследовательские разработки по оптимизации штатной численности и оценке персонала муниципального управленческого аппарата»
Администрация Новороссийска планирует потратиться на «научно-исследовательские разработки по оптимизации штатной численности и оценке персонала муниципального управленческого аппарата»
Фото: Global Look Press

С целью выяснить, как сэкономить на штате новороссийских чиновников, эти же чиновники не пожалеют 5,6 млн руб.

Администрация Новороссийска планирует потратиться на «научно-исследовательские разработки по оптимизации штатной численности и оценке персонала муниципального управленческого аппарата». Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Между тем в Новороссийске полно проблем, которые администрация решить почему-то не в состоянии. Горожане на форумах, например, наперебой жалуются на мусор. Некоторые улицы уже напоминают свалку, и это притом что народ аккуратно платит за его уборку по 700 руб. ежемесячно.

Другая прелесть города – канализационные решетки. В результате полного отсутствия такой решетки на Анапском шоссе в канализацию недавно провалился 8-летний ребенок. Благо обошлось без трагедии. А на улице Элеваторной решетки были выломаны в течение нескольких дней, и остается только посочувствовать тем авто, что попали в этот капкан. Качество дороги, судя по фото с места событий, тоже оставляет желать лучшего. Отличный, на наш неискушенный взгляд, повод потратить немного денег и сделать жизнь горожан чуточку лучше и безопаснее.

Но нет, администрация Новороссийска предпочитает тратить деньги на малопонятные «научные исследования». У нас созрело несколько советов по экономии 5,6 млн руб. Во-первых, срочно убрать заявку с сайта госзакупок. Во-вторых, отправить местных чиновников на субботник – разгребать мусорные кучи, водворять на место канализационные решетки и рисовать разметку на дорогах города. Возможно, общественно полезный труд на свежем воздухе прояснит их разум.

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Гужева Надежда

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