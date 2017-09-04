Общество
Источник: Русская планета
17:37, 04 Сентября 2017 Версия для печати

Томские учёные решили научить робота оперировать пациентов

Томские учёные через семь лет планируют создать робота, способного помогать пострадавшим в местах военных действий и ЧС.

Замдиректора НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Шамиль Ахмедов рассказал, что робот-врач будет представлять собой машину с руками и глазами-камерами. Человек будет дистанционно управлять роботом.

«Робот-врач будет ориентироваться на месте с помощью оператора, который оценит ситуацию, используя камеры. Если робот "увидит" пострадавшего, он сможет остановить кровотечение, провести противошоковую терапию, сделать иммобилизацию (зафиксировать неподвижно поврежденную часть тела). После этого робот транспортирует человека в безопасное место», – цитирует Ахмедова «Русская планета».

Отмечается, что руки робота создаст НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска. Сотрудники НИИ кардиологии научат машину брать и держать скальпель, а также проводить манипуляции с инструментами.

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