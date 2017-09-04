Следователи начали проверку ЧП со сгоревшим авто Латыниной

Полиция проводит проверку по факту предполагаемого поджога автомобиля журналистки Юлии Латыниной.

Машина Юлии Латыниной сгорела утром 3 сентября в посёлке Переделкино. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили «Интерфаксу», что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Я уверена, что это связано с предыдущим нападением на эту машину, когда её залили едкой вонючей жидкостью, которая не выветривается», – сказала Латынина «Эху Москвы»,

По её словам, следователь, который прибыл на место происшествия, предположил, что возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

«Если сгорела сама, то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки, потому что машина с тех пор воняла, то есть ей невозможно было пользоваться. Проблема утилизации этой машины решилась сама собой», – рассказала журналистка.

После июльского нападения на дом и машину Латыниной её авто стояло с открытыми окнами.

Напомним, в ночь на 19 июля неизвестные опрыскали неизвестной жидкостью окна дома и автомобиль журналистки. В результате инцидента, по словам Латыниной, пострадали восемь человек. Союз журналистов РФ заявил, что нападение может быть связано с работой и взглядами журналистки, а также выразил надежду на то, что правоохранительные органы установят и накажут злоумышленников.