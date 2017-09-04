Евгений Ройзман о теракте в "Космосе": Будем везде делать заграждения

Мужчина, врезавшийся в двери зала «Космос» в Екатеринбурге, является противником «Матильды», говорит Евгений Ройзман.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подтвердил Sobesednik.ru, что мужчина, врезавшийся утром в понедельник, 4 сентября, в двери киноконцертного зала «Космос» на автомобиле УАЗ, груженом газовыми баллонами, и попытавшийся устроить поджог, является православным активистом и противником фильма «Матильда».

— Но это как бомбить Воронеж: в «Космосе» показ «Матильды» и не планировался, ее должны были прокатывать совсем в другом месте, — рассказал Sobesednik.ru глава города Екатеринбурга Евгений Ройзман. — То есть он не вполне адекватный. Ну как — «неадекватный»... В соцсетях он есть. Футбольный фанат. Считает себя православным. Так что привет Поклонской.

— Какие-то меры безопасности будут принимать в городе?

— Конечно. Будем делать заграждения там, где сейчас можно проехать к зданиям. Всё, что вровень с асфальтом.