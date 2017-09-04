Аномальные дожди и холод придут в Москву к 5 сентября

Во вторник, 5 сентября, в Москву придут сильные дожди и похолодание.

«В ночь на вторник ожидается 2 мм осадков, дождь усилится днём и принесёт ещё 9 мм осадков. В ночь на среду выпадет ещё порядка 8 мм», – сообщили ТАСС в Росгидромете.

За эти дни, по прогнозу синоптиков, выпадет всего 19 мм осадков, то есть 29% месячной нормы. Сентябрьская норма осадков составляет 65 мм. Как ожидается, дожди будут идти в столице всю неделю.

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил агентству, что понедельник станет последним тёплым днём на этой неделе. Со вторника в городе похолодает, но бабье лето ещё вернётся.