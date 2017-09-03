Синоптики пообещали возвращение дождей в Москву 5 сентября

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о завершении первой фаз бабьего лета в Москве.

Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС заявил о том, что в начале рабочей недели в Москву вернутся дожди.

«Завтра завершается первая, или ранняя, фаза сентябрьского бабьего лета в Москве. Уже со вторника ожидается резкое изменение погоды», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что во вторник, 5 сентября, «усилится ветер, температура понизится, начнутся дожди».

По словам Вильфанда, прохладная погода продержится в Москве до конца недели.

«Ночные температуры составят от 7 до 10 [градусов тепла], дневные — от 11 до 15 градусов, и дождь разной интенсивности. В том числе прогнозируются заметные осадки во второй части этой недели», — заметил глава Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что, по расчетам синоптиков, в Москве «теплые денечки еще будут».