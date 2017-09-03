Общество
Источник: ТАСС
14:39, 03 Сентября 2017 Версия для печати

Синоптики пообещали возвращение дождей в Москву 5 сентября

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о завершении первой фаз бабьего лета в Москве.

Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС заявил о том, что в начале рабочей недели в Москву вернутся дожди.

«Завтра завершается первая, или ранняя, фаза сентябрьского бабьего лета в Москве. Уже со вторника ожидается резкое изменение погоды», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что во вторник, 5 сентября, «усилится ветер, температура понизится, начнутся дожди».

По словам Вильфанда, прохладная погода продержится в Москве до конца недели.

«Ночные температуры составят от 7 до 10 [градусов тепла], дневные — от 11 до 15 градусов, и дождь разной интенсивности. В том числе прогнозируются заметные осадки во второй части этой недели», — заметил глава Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что, по расчетам синоптиков, в Москве «теплые денечки еще будут».

читайте также:Метеоколлапс в Москве обычно выглядит так
Почему МЧС не всем шлет СМС и сколько тратят на уведомления о погоде
Как работает система СМС-оповещения МЧС и во сколько она обходится бюджету, разбирался Sobesednik.ru »

читайте также:В июне в нескольких регионах РФ выпал снег
"Выжить бы". Как аномальная погода лишает россиян работы
Как аномально холодное лето повлияло на ситуацию с безработицей в России, выяснял Sobesednik.ru »

Также по теме
Погода
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Крафтовый футбол. Кто в России создает и "раскручивает" собственные команды
13:05, 03 Сентября 2017
Любители пива, потеряв доверие к крупным маркам, смотрят в сторону маленьких пивоварен. В футболе – та же тенденция
»
На новом "Пусть говорят" гостей успокаивают валерьянкой и коньяком
11:06, 03 Сентября 2017
Sobesednik.ru оказался за кулисами главного ток-шоу страны и выяснил много интересных моментов
»
Сергей Ежов: И "Газпром" туда же – в офшоры
00:02, 03 Сентября 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о «Газпроме» как флагмане полного провала курса на деофшоризацию российской экономики
»