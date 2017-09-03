Общество
Источник: ТАСС
11:25, 03 Сентября 2017 Версия для печати

Причиной крушения Ан-2 в Балашихе могла стать ошибка пилота

СКР возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-2 на авиашоу в Балашихе.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что трагедия произошла в субботу, 2 августа. На авиашоу в Балашихе разбился самолет Ан-2, в результате погибли два человека.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская рассказала ТАСС, что следователи завели уголовное дело по факту крушения самолета. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель двух и более лиц»).

«Следствием рассматриваются две основные версии — ошибка пилота и неисправность воздушного судна», — добавила Марковская.

Напомним, Ан-2 упал прямо на территории аэродрома. В результате погиб пилот и находившийся в самолете корреспондент.

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Карпухина Мария

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