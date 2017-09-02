Власти Москвы решили снести конюшню для детей-инвалидов

Столичные власти планируют снести конюшню общественной организации «Инвакон», где занимаются иппотерапией.

Конюшня, которой грозит снос, находится у дома 3 в Чермянском проезде в районе Северное Медведково СВАО Москвы. Организация «Инвакон», которая занимается иппотерапией примерно со 150 детьми с ДЦП, аутизмом и слепотой, арендовала там территорию у бетонного завода. Срок аренды истекает в феврале 2018 года, однако 1 сентября организацию предупредили, что 3 сентября конюшня будет снесена.

«Нам нужно куда-то девать наших лошадок. Мы можем их увезти в Подмосковье, но по ветеринарным требованиям для выезда из Москвы в Подмосковье животные должны отстоять тридцатидневный карантин, а к нам в понедельник уже бульдозеры приедут», — рассказала РИАМО руководитель реабилитационных программ организации «Инвакон» Вера Еланская.

4 сентября представители организации планируют попасть на приём к главе управы района Северное Медведково и решить судьбу лошадей.

Телеканал РЕН, не вдаваясь в подробности истории, сообщает, что москвичи просят столичные власти не сносить конюшню.