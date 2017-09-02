Общество
Источник: РИА "Новости"
11:12, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Уровень сероводорода в ЮВАО превысил норму в 3,5 раза

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму почти в 3,5 раза.

1 сентября Sobesednik.ru писал, что уровень сероводорода в Косино-Ухтомском районе столицы превысил норму в четыре раза. Загрязнение атмосферы наблюдалось и в других районах ВАО.

2 сентября РИА «Новости» со ссылкой на «Москэкомониторинг» сообщает, что в ночь на субботу в районе Выхино-Жулебино допустимый уровень сероводорода был превышен в 1,77-3,48 раза.

В субботу и воскресенье тёплая погода ожидается в Москве и Подмосковье. Днём 2 сентября воздух прогреется до 19-24 градусов, а 3 сентября — до 19-21 градуса. Возможна небольшая облачность, местами — небольшие дожди.

«С наступлением понедельника в погоду вновь вмешается скандинавский антициклон, поэтому облака рассеются, почти всю следующую неделю будет ясная без осадков погода, ночью прохладно — +4… +9 градусов, — днём около 16-21 градуса тепла», — рассказали агентству в центре «Фобос».

читайте также:Московский НПЗ
Москва снова загрязнена сероводородом. Но не из-за НПЗ в Капотне?
На московском НПЗ уверяют, что не имеют отношения к повышению уровня сероводорода в Капотне. Разбирался Sobesednik.ru »

читайте также:Метеоколлапс в Москве обычно выглядит так
Почему МЧС не всем шлет СМС и сколько тратят на уведомления о погоде
Как работает система СМС-оповещения МЧС и во сколько она обходится бюджету, разбирался Sobesednik.ru »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Как отличить мошенника от благотворителя?
13:06, 02 Сентября 2017
Sobesednik.ru выяснил, как не попасться на удочку лже-благотворителей, собирающих деньги якобы на помощь нуждающимся
»
Кто, если не бакланы. Фантастические животные атакуют "Зенит-Арену"
00:01, 02 Сентября 2017
Стадион, сменивший ряд названий – «Зенит Арена», «Крестовский», «Санкт-Петербург», – теперь окрестили «Баклан-ареной»
»
Троцкий, Рихтер и клоны "Голоса". Каким будет новый телесезон
20:07, 01 Сентября 2017
1 сентября на телеканалах страны стартует новый сезон. Sobesednik.ru узнал, чем удивят телезрителей на этот раз
»