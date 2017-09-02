Уровень сероводорода в ЮВАО превысил норму в 3,5 раза

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму почти в 3,5 раза.

1 сентября Sobesednik.ru писал, что уровень сероводорода в Косино-Ухтомском районе столицы превысил норму в четыре раза. Загрязнение атмосферы наблюдалось и в других районах ВАО.

2 сентября РИА «Новости» со ссылкой на «Москэкомониторинг» сообщает, что в ночь на субботу в районе Выхино-Жулебино допустимый уровень сероводорода был превышен в 1,77-3,48 раза.

В субботу и воскресенье тёплая погода ожидается в Москве и Подмосковье. Днём 2 сентября воздух прогреется до 19-24 градусов, а 3 сентября — до 19-21 градуса. Возможна небольшая облачность, местами — небольшие дожди.

«С наступлением понедельника в погоду вновь вмешается скандинавский антициклон, поэтому облака рассеются, почти всю следующую неделю будет ясная без осадков погода, ночью прохладно — +4… +9 градусов, — днём около 16-21 градуса тепла», — рассказали агентству в центре «Фобос».