Общество
Источник: Белый дом
07:59, 01 Сентября 2017 Версия для печати

В США попросили Трампа признать миллиардера Сороса террористом

Более 63 тысяч человек подписали петицию, требующую от Дональда Трампа признать Джорджа Сороса террористом.

Текст петиции был опубликован на сайте Белого дома, ее подписали более 63 тысяч человек. В документе американцы просят президента США Дональда Трампа признать миллиардера Джорджа Сороса террористом из-за того, что он пытался дестабилизировать ситуацию в стране и «совершать акты насилия против граждан США».

Авторы петиции требуют признать террористом не только Сороса, но и сотрудников всех его организаций. Трампа также просят изъят личное имущество миллиардера и активы.

Джордж Сорос — американский инвестор, о котором часто говорят, как о финансовом спекулянте. Он, в частности, не отрицает, что его деньги помогли провести евромайдан на Украине.

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