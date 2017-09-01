Общество
Источник: Мосэкомониторинг
13:53, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Уровень сероводорода повысился в ВАО второй раз за неделю

Утром в пятницу, 1 сентября, уровень сероводорода в Косино-Ухтомском районе превысил норму в 4 раза.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в ночь на 28 августа в трех районах на востоке Москвы было зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

Согласно данным «Мосэкомониторинга», в 7 утра в пятницу предельно допустимая концентрация сероводорода в Косино-Ухтомском районе достигала 4 ПДК. В других районах на востоке Москвы также наблюдалось превышения содержания сероводорода в воздухе. Так, в Люблино концентрация вещества была превышена в 1,25 раза, в Капотне — в 1,12 раза, в Выхино-Жулебино — в 1,1 раза.

Напомним, станция автоматической системы мониторинга «Кожухово» расположена рядом с мусорным полигоном «Кучино», который был закрыт в нынешнем году по приказу президента РФ Владимира Путина.

читайте также:После закрытия балашихинского полигона протесты начались в Люберцах
Скандальная свалка с "прямой линии" Путина переезжает в Люберцы?
Sobesednik.ru выяснил последствия закрытия свалки в Балашихе: полигон перевезут в другие места, жители там уже не рады »

читайте также:Митинг в Люберцах против новой свалки
Закрытие свалки "Кучино" может привести к мусорному коллапсу в Торбееве
Свалку в Балашихе по указанию Путина закрыли за пару дней, но жителям Подмосковья, легче не стало, узнал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Медленная скорость пешей ходьбы грозит смертью от болезней сердца
15:53, 01 Сентября 2017
Скорость пешей ходьбы является определяющей в деле сохранения здоровья сердца, как показало исследование
»
Катастрофы и теракты августа прошли незамеченными
13:41, 01 Сентября 2017
Август традиционно месяц катаклизмов, катастроф и терактов. Так было и в этом году — но это прошло почти незамеченным
»
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
13:08, 01 Сентября 2017
Sobesenik.ru выяснил, из каких источников финансируются избирательные штабы кандидатов от «Единой России» в регионах
»