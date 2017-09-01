Уровень сероводорода повысился в ВАО второй раз за неделю

Утром в пятницу, 1 сентября, уровень сероводорода в Косино-Ухтомском районе превысил норму в 4 раза.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в ночь на 28 августа в трех районах на востоке Москвы было зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

Согласно данным «Мосэкомониторинга», в 7 утра в пятницу предельно допустимая концентрация сероводорода в Косино-Ухтомском районе достигала 4 ПДК. В других районах на востоке Москвы также наблюдалось превышения содержания сероводорода в воздухе. Так, в Люблино концентрация вещества была превышена в 1,25 раза, в Капотне — в 1,12 раза, в Выхино-Жулебино — в 1,1 раза.

Напомним, станция автоматической системы мониторинга «Кожухово» расположена рядом с мусорным полигоном «Кучино», который был закрыт в нынешнем году по приказу президента РФ Владимира Путина.