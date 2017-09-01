РФ подобралась к тройке мировых лидеров по вылову рыбы

Замглавы Росрыболовства Пётр Савчук сообщил, что РФ приблизилась к мировым лидерам по вылову рыбы.

«Парламентская газета» сообщает, что Россия поднялась с пятого на четвёртое место в мире по вылову рыбы.

«Мы не ставим задачу гигантского вылова, мы хотим обеспечить эффективность, стимулировать предприятия производить высококачественную рыбу», — сказал Пётр Савчук.

По его словам, в первую тройку главных производителей рыбы входят Китай, Индонезия и США.

Как пишет издание, 1 сентября вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности рыбы и рыбной продукции. Новые требования повысят качество рыбы, морепродуктов и икры, а также снизят количество фальсификата, надеются в Росрыболовстве.