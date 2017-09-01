Иностранцев допустят к интернет-торговле алкоголем

Минпромторг и Минфин согласовали законопроект об интернет-торговле алкоголем в России.

«Парламентская газета» пишет, что разработанный Минфином законопроект разрешает реализацию российских вин и слабоалкогольной продукции в интернете.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что со временем к интернет-торговле алкоголем допустят не только отечественных, но и зарубежных производителей: «Да, мы действительно согласовали подготовленный ими законопроект, считаем это правильным, но это не говорит о том, что мы будем ограничиваться только российским производителем».

Согласно законопроекту, на интернет-торговлю алкоголем будут распространяться региональные ограничения ночной продажи спиртного.