Джабраилов назвал провокацию сотрудников отеля причиной стрельбы

Экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов рассказал, почему открыл стрельбу в московском отеле.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Джабраилов рассказал полиции, что открыл стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы из-за того, что хотел проверить пистолет.

В разговоре с РБК экс-сенатор заявил, что причиной стрельбы стало некорректное поведение сотрудников отеля. «Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда. Спровоцировали, на что я поддался», — заявил Джабраилов. Он отметил, что жалеет, что нарушил общественный порядок, но считает, что поступил правильно. «Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — сказал экс-сенатор.

Причины разногласий с сотрудниками отеля Джабраилов не раскрыл. Он рассказал, что после стрельбы стал ждать полицейских, а потом выполнил все их требования. Бизнесмен добавил, что в отделении полиции его покормили и напоили чаем.

Джабраилов также опроверг данные о том, что у него в номере был найден белый порошок. «Обыск полиция делала на следующий день, вместе со мной, адвокатами и собакой. Ничего не нашли. Это все наговоры и клевета недоброжелателей. Я не понимаю, если человек известен, он должен весь фраерский набор иметь. Это неправда», — утверждает сенатор.

Между тем источник РБК в МВД рассказал, что тест Джабраилова на наркотическое опьянение дал положительный результат.

Джабраилов также раскрыл происхождение пистолета. Ранее в СМИ появилась информация, что в своих показания Джабраилов заявил, что он был награжден пистолетом приказом бывшего главы МВД Рашида Нургалиева, однако в МВД эту информацию опровергли. «Меня не МВД, а другая организация наградила в 2005 или 2006 году, она относится к силовым структурам, более точно назвать ее принадлежность не могу», — сказал экс-сенатор. Бизнесмен добавил, что у него также есть автомат Калашникова.