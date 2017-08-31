Юрий Гагарин стал самым влиятельным россиянином века

Forbes составил список 100 россиян, оказавших наибольшее влияние на историю страны с 1917 по 2017 год.

Согласно опубликованному рейтингу Forbes, самым влиятельным россиянином века оказался Юрий Гагарин. Вторую строчку занимает Иосиф Сталин, третье место — президент РФ Владимир Путин.

В первую десятку также вошли поэт Владимир Высоцкий, ученый Сергей Королев, Владимир Ленин, советский полководец Георгий Жуков, Михаил Калашников, сооснователь Google Сергей Брин, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и создатель водородной бомбы Андрей Сахаров.

Всего в рейтинг вошли 21 современник, среди которых танцор Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, певица Алла Пугачева, экс-министр финансов Алексей Кудрин и создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин, которому всего 23 года.

Примечательно, что поэты Сергей Есенин, Александр Блок, Марина Цветаева и Анна Ахматова в рейтинг не вошли.