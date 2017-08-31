Российская армия уступила США в рейтинге сильнейших армий мира

В четверг, 31 августа, был опубликовал рейтинг сильнейших армий мира, в который вошли 133 страны.

Согласно «Рейтингу военной силы 2017 года», опубликованному на портале Global Firepower, российская армия является второй сильнейшей армией в мире. Первое место досталось военным США.

На третьем месте оказался Китай, четвертое досталось индийской армии, а пятое — французской.

В первую десятку рейтинга также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Украина заняла 30 место. Всего в списке оказалось 133 страны.