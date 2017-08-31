Общество
Источник: «Собеседник» №33-2017
10:08, 31 Августа 2017 Версия для печати

Полтора года неразберихи. Нужна ли стране Росгвардия?

Командующий Росгвардией генерал Золотов со своими подопечными
Командующий Росгвардией генерал Золотов со своими подопечными
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru спросил у известных людей, стали ли россияне чувствовать себя более защищенными благодаря Росгвардии.

Бойцов Росгвардии из Хабаровска привлекли к уголовной ответственности за халатность: они не стали вмешиваться в массовую драку, вспыхнувшую в центре города, а просто уехали с места ЧП. В результате из-за их бездействия погиб известный спортсмен Андрей Драчев. Образованные 1,5 года назад войска Росгвардии получили обширные полномочия и подчиняются лично президенту.

Вячеслав Мархаев, комитет Сов­Феда по безопасности:

– Правопорядка с возникновением Росгвардии больше не стало. Эксперимент с выводом из МВД и переподчинением был ошибочным. Становление новой структуры идет очень болезненно, много неразберихи, организационных сложностей. Я знаю, о чем говорю, так как в свое время был командиром бурятского ОМОНа. Но надеюсь, что со временем все утрясется.

Ирина Горбачева, актриса:

– Полтора года назад появилась Росгвардия? Я даже об этом не знала. Если же говорить в общем о правоохранительных органах, то мое отношение к ним в последнее время смещалось в сторону недоверия.

Михаил Новицкий, музыкант:

– Чувствовать себя более защищенным я не стал. Нам говорили, что создается Росгвардия в том числе ради антитеррористической безопасности, а получили мы только взрывы в петербургском метро. Зато меня во время выборов в прошлом году в компании оппозиционеров Пивоварова и Кара-Мурзы задержали, как какого-то бандита. Лучше бы эти бойцы не на митингах стояли, а вдоль железнодорожных путей. И на бытовом уровне нельзя сказать, что сотрудники по сравнению с полицейскими стали более обаятельными и воспитанными.

Петр Шкуматов, «Общество синих ведерок»:

– Де-факто для обычных людей ничего не изменилось. Никаких видимых преобразований, которые бы позволили гражданам увидеть реформу правоохранительной системы, не случилось.

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Ежов Сергей

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