Общество
Источник: ТАСС
14:38, 31 Августа 2017 Версия для печати

На сбившего певицу Линду водителя составили два протокола

Водителя грузовика, сбившего в двух человек в центре Москвы, наказали за езду без прав.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на Каретном Ряду в центре Москвы грузовик сбил двух человек. Одной из пострадавших оказалась певица Линда, которую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Как сообщает ТАСС, водителя грузовика наказали за езду без прав.

«Сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием") и ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения")», — сообщили в ГАИ.

Кроме того, в отношении транспортной компании, в которой работает мужчина, было возбуждено уголовное дело, так как она допустила до управления грузовиком человека, который не имеет водительского удостоверения РФ.

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Карпухина Мария

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