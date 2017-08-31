Какую обувь выбирают медицинские работники? Требования к обуви, варианты на выбор

Никто не будет спорить, что медицинским работникам необходима удобная спецодежда. И особенное внимание следует уделить обуви. Какие есть требования?

В первую очередь, обувь для медработников должна быть максимально удобной. В течение долгого рабочего дня врач постоянно находится на ногах. А это значит, что специализированная обувь несомненно должна

помогать снимать нагрузку на позвоночник и правильно ее распределять,

быть комфортной,

быть приспособленной для длительной ходьбы.

Категорически следует избегать шпилек и каблуков. Длительное ношение подобной обуви чревато не только отёками, усталостью ног, но и развитием иных заболеваний, таких как варикозное расширение вен. Совершенно плоская подошва также не самый лучший вариант, так как в данном случае нагрузка идёт на мышцы и сухожилия ног, и тем самым возрастает риск растяжений и травм. Оптимальным вариантом является устойчивый широкий каблук, не превышающий 4см. При ношении подобной обуви нагрузка на позвоночник снижается и равномерно распределяется по стопе, которая поддерживается в правильном анатомическом положении. Также этому способствуют ортопедические стельки, которые позволяют не только избавиться от усталости ног, но и снизить риск возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Небольшой каблук приемлем как для женских моделей, так и для мужских.

Материалы, используемые для медицинской обуви, в большей своей части натуральные. Это может быть

кожа,

текстиль,

замша,

нубук.

Эти материалы позволяют пропускать воздух и дают коже дышать. Также немаловажную роль играет наличие перфорации. Она не дает влаге скапливаться на внутренней поверхности обуви, улучшает теплообмен и препятствует развитию дерматологических заболеваний.

Следует отметить также модели из этиленвинилацетата (ЭВА). Обувь из этого материала обладает рядом несомненных преимуществ:

гипоаллергенный антибактериальный состав,

малый вес,

большая износостойкость как к механическим повреждениям, так и к химической обработке.

Следующий момент, который необходимо рассмотреть, это функциональная особенность подошвы. Для специализированной обуви она должна быть:

литой,

гибкой,

хорошо пружинить,

скрадывать механические микроудары о поверхность при ходьбе.

Поскольку напольное покрытие в учреждениях здравоохранения в основном гладкое (для соблюдения санитарных норм), нижняя часть обязательно должна быть рифленой, чтобы избежать возможности поскользнуться. Также подойдет обувь с противоскользящими элементами (анти-слип). Для персонала, работающего в операционной, следует рассмотреть вариант с прорезиненной подошвой, предназначенной для лучшей устойчивости на кафельном полу.

Медицинская обувь обязана отвечать санитарным нормам, легко мыться, очищаться и обеззараживаться. Для этого спецобувь имеет простой лаконичный дизайн, без мелких деталей и украшений. Это позволяет соблюдать гигиену, столь необходимую в медицинском учреждении.

Специализированной обувью также предусмотрен широкий закрытый нос. Подобная форма необходима как для поддержания гигиены, так и для дополнительного удобства при длительной ходьбе. Узкий нос только усугубит боли в ногах, особенно в области пальцев, может привести к появлению мозолей и натоптышей. Пальцы ни в коем случае не должны быть поджаты или стиснуты.

Варианты медицинской обуви: какую выбрать исходя из соображений качества, удобства и ценового фактора

Существует множество видов медицинской обуви - сандалии, туфли, но оптимальной формой медицинской обуви являются сабо. В этой модели учтено практически все:

литая подошва,

закрытый нос,

удобный ремешок,

использование натуральных материалов.

Всё это помогает сохранять работоспособность в течение дня, а лаконичный и удобный дизайн поможет выглядеть опрятно и профессионально. Наличие ремешка позволяет регулировать обувь по ширине стопы, отсутствие закрытой задней части обеспечивает больший доступ кислорода и отсутствие плотного контакта по всей ступне. Покупайте обувь в специализированных магазинах.

При выборе подходящей модели в магазине СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА можно остановиться на классических цветах – белом и черном, либо поэкспериментировать как с цветом самой обуви, так и с её окантовкой. В последнее время стало актуально разбавлять строгий стиль медицинской спецодежды и обуви наличием нежных цветов в оформлении ремней и застёжек. В большей степени эта тенденция затронула женскую спецобувь.

Также необходимо понимать, что вся медицинская обувь отвечает необходимым стандартам, качество и комфорт стоят на высшем уровне, а дизайн можно подобрать исходя из предпочтений и соображений бюджета. Выберите ли вы изделия из натуральных составляющих, ЭВА или ПВХ, длительная эксплуатация и удобство при продолжительной ходьбе вам гарантированы.

Учитывая вышеперечисленные правила и рекомендации, можно легко подобрать необходимый и удобный вариант сменной обуви для работы в любом медицинском учреждении.

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