Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой пистолета

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, почему устроил стрельбу в московском отеле.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Джабраилова задержали в среду, 30 августа, после того, как он устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы.

После задержания экс-сенатора Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил, что его дочь сотрудничала с ассоциаций предпринимателей «Аванти», руководителем которой является Джабраилов.

Как сообщает «Коммерсантъ», после задержания экс-сенатор рассказал полицейским, почему начал стрельбу в отеле. По его словам, он захотел проверить пистолет Ярыгина, которым был награжден приказом бывшего главы МВД Рашида Нургалиева.

Джабраилов, по данным издания, отметил, что раньше пистолетом не пользовался, а из-за того, что у него не было опыта обращения с оружием, случайно несколько раз выстрелил вверх.

Напомним, в номере экс-сенатора был обнаружен белый порошок, его отправили на экспертизу.