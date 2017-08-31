Общество
Источник: коммерсантъ
08:11, 31 Августа 2017 Версия для печати

Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой пистолета

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, почему устроил стрельбу в московском отеле.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Джабраилова задержали в среду, 30 августа, после того, как он устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы.

После задержания экс-сенатора Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил, что его дочь сотрудничала с ассоциаций предпринимателей «Аванти», руководителем которой является Джабраилов.

Как сообщает «Коммерсантъ», после задержания экс-сенатор рассказал полицейским, почему начал стрельбу в отеле. По его словам, он захотел проверить пистолет Ярыгина, которым был награжден приказом бывшего главы МВД Рашида Нургалиева.

Джабраилов, по данным издания, отметил, что раньше пистолетом не пользовался, а из-за того, что у него не было опыта обращения с оружием, случайно несколько раз выстрелил вверх.

Напомним, в номере экс-сенатора был обнаружен белый порошок, его отправили на экспертизу.

читайте также:В РФ снизилось число преступлений с использованием огнестрельного оружия
Дежурный по стрельбе. Чего ждать от Росгвардии владельцам оружия
Sobesednik.ru побывал на брифинге представителя Росгвардии, посвящённом обороту оружия в РФ »

читайте также:Здание Московского областного суда в Красногорске, в котором сегодня произошла перестрелка между сотрудниками Росгвардии и обвиняемыми по делу «банды ГТА», вечером 1 августа работает только на выпуск посетителей
Мособлсуд после перестрелки не возобновил работу в полном объеме
Московский областной суд в Красногорске не возобновил работу в полном объеме после перестрелки с «бандой ГТА» »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

"У нас ведь не Чернобыль?" Откуда на рынках радиоактивная ягода
07:09, 31 Августа 2017
Sobesednik.ru выяснил, могут ли попасться радиоактивные фрукты на рыночных прилавках
»
Сергей Челобанов: Я не скрывал от жены роман с Пугачевой
06:03, 31 Августа 2017
31 августа исполняется 56 лет Сергею Челобанову. Sobesednik.ru решил напомнить, чем прославился этот артист
»
Михаил Осокин: Уточка – враг государства
00:05, 31 Августа 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о табу на «уточку Медведева»
»