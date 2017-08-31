Что нужно знать и помнить родителям накануне 1 сентября

Ваше позитивное отношение к школе облегчит ребенку адаптацию. А ваша тревога – усложнит и затянет, а также может сформировать страх перед школой

Первый класс – важный шаг в жизни ребенка и его родителей, которым точно пригодятся 10 напоминалок от Sobesednik.ru.

1. Ребенок НЕ обязан х­орошо читать, писать и считать

Больше того, он вообще не обязан уметь это делать – это не является критерием поступления в школу, и отказать под предлогом, что ребенок не готов, по закону не имеют права. Тем более если речь идет о школе, к которой вы прикреплены.

2. Домашние задания в 1-м классе НЕ задают

Многие родители могут возразить: еще как задают! Так вот, по закону первоклассник не обязан их выполнять и наказать его двойкой или еще как-то никто не вправе. Он может принести из школы какие-либо дополнительные задания, но делать ли их — решают родители.

3. Оценок быть НЕ должно

Это исключение из общего правила «школа — оценки» установлено Роспотребнадзором и прописано в СанПиН. Если ваш ребенок – первоклассник, учитель на уроке не имеет права оценивать его знания с помощью традиционной балльной системы.

4. Один день – НЕ больше четырех уроков

В санитарных правилах и нормах оговаривается и количество уроков в первом классе, а также их продолжительность. Так, в первые два месяца рекомендуется максимум 3 урока в день, потом – по четыре продолжительностью от 35 до 45 минут. Кстати, если ребенок занимается дома, максимальная продолжительность выполнения домашних заданий тоже должна быть ограничена 40 минутами (не за один раз, а в целом за день!).

5. Спешить с кружками НЕ стоит

Ребенку, который только пошел в 1-й класс, школьных занятий будет более чем достаточно. Сразу «с порога» записывать его в кружки и секции, чтобы «не болтался без дела» – значит увеличить риск перегрузки. Это может привести не только к частым болезням, но и к отставанию, что станет для ребенка еще большим стрессом. Так что с дополнительными занятиями не спешите. Пусть ребенок продолжает играть — ему по возрасту еще положено.

6. НЕ пугайте школой

Есть такие родители, которые при упоминании школы картинно закатывают глаза, всем видом давая понять, что это ужасное время, о котором лучше не вспоминать. Другие сыпят историями, которые первоклашки, еще незнакомые со школьными реалиями, слушают со смесью восторга и страха. Не стоит этого делать. Вам, возможно, хочется развлечь ребенка и подбодрить, давая понять, что с вами ничего не случилось и у него все будет хорошо, но в реальности такие вещи лишь увеличивают стресс у первоклашки.

7. НЕ игнорируйте проблемы

С началом школы у ребенка могут появиться проблемы, которые легко списать на вредные привычки: он может начать грызть ногти, совершать навязчивые движения (например часто моргать) или могут появиться заикание, путаница слогов и пр. Не пускайте это на самотек, разбирайтесь сразу – с логопедом, психологом, неврологом, – как только появились странности.

8. Никогда НЕ критикуйте учителя

Многое в школе будет зависеть от того, какие отношения у первоклашки сложатся с классным руководителем. И так получается, что в первое время учитель для ребенка становится на один уровень с родителями. Он должен стать для него авторитетом, и этому совершенно не помогут критика или скептические реплики родителей в его адрес. Как другие не должны критиковать вас в присутствии ребенка (даже бабушка!), так и вы не позволяйте себе делать это в отношении учителя.

9. НЕ лишайте р­ебенка привычной жизни

Тот факт, что ребенок пошел в школу, не означает, что прежней его жизни – конец. Пусть он так же играет дома, ездит к бабушке, ходит в гости к детсадовским друзьям и приглашает их к себе. Чем больше дома останется привычных дел, тем легче ему будет адаптироваться к школе и тем меньше в его жизни будет стресса.

10. НЕ торопите события

Ожидая, когда ребенок вольется в школьную жизнь и учебный ритм, не спешите и не оглядывайтесь на других. Период адаптации проходит у всех по-разному – у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Поэтому психологи и обозначают очень широкие рамки – от 2 недель до 4–6 месяцев. Все зависит от темперамента ребенка, от его подготовленности, от ситуации в семье, от классного руководителя и еще от массы причин. Главное – в первый год не торопите события.

Важно

Если претензии есть у учителя, обсуждайте их без ребенка – и никогда не пересказывайте ему подробности таких разговоров.

Кстати

Ваше позитивное отношение к школе облегчит ребенку адаптацию. А ваша тревога – усложнит и затянет, а также может сформировать страх перед школой.

Кое-что еще

Про режим

Лучше начать переводить ребенка на школьный режим до начала занятий. А в первые недели четко его придерживаться. Отступления повышают риск перегрузки у ребенка.

Про успехи

На первых порах ваша задача – поощрять за успехи и не драматизировать неудачи. Первоклашка должен сделать вывод, что школа — это круто и интересно, а не что он теперь всем что-то должен.

Про друзей

Если ребенок спрашивает, можно ли пригласить в гости новых друзей, по возможности не отказывайте. Это поможет ему наладить отношения с детьми и в итоге облегчит процесс адаптации. Это будет особенно полезно, если ребенок не ходил в детский сад или был записан не в ту школу, куда большинство его садовских друзей.

Про рассказы

Хотите помочь ребенку быстрее влиться в школьную жизнь? Слушайте все, что он рассказывает. Не с целью узнать, не обижают ли вашу кровиночку. Ваша заинтересованность снизит тревожность ребенка и покажет ему, что вы всегда готовы выслушать, вам интересна его жизнь и вам всегда можно довериться. Это задел на многие годы вперед.